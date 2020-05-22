Trump: İkinci dalga olursa ekonomik faaliyeti durdumayız

ABD Başkanı Trump, korona salgınında ikinci dalga ihtimalini değerlendirerek, ekonomik faaliyetleri durdurmayacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de şimdiye kadar 1 milyon 600 bin kişi enfekte oldu.

Ölü sayısının 100 bine dayandığı ülkede, korona salgınında ikinci dalga olasılığı tartışmaları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, ikinci dalga söylentilerine de cevap verdi.

"ORTALIĞI YATIŞTIRACAĞIZ"

Trump, bir gazetecinin "İkinci bir korona salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir sorusuna, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.