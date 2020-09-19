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    Trump ile FBI Direktörü arasında Antifa tartışması

    Trump ile FBI Direktörü arasında Antifa tartışması

    Başkan Trump, FBI Direktörü Chris Wray'ın bir kongrede Antifa ile ilgili sözleri üzerine açıklamanın kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
    • AA
    • 19.09.2020 - 02:39
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    Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray'in dün bir kongre oturumunda "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji." açıklamasında bulundu.

    Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa'nın bir örgüt değil ideoloji olduğunu söylemesinin ardından Trump'tan yanıt geldi.

    Trump, Minnesota eyaletinde düzenleyeceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Wray'in dün Kongredeki ifadesinde söylediği birçok konuya katılmadığını belirterek, "Antifa üyeleri kötü insanlar, bunlar birçok insana zarar verdiler. Bunlar suçlu, bunlar anarşist, bunlar ayak takımı, bunlar yağmacı, isyancı." ifadesini kullandı.

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    "NEDEN BİLDİKLERİNİ SÖYLEMEDİĞİNİ MERAK EDİYORUM"

    Wray'in Antifa hakkında bu ifadelerin hiçbirini kullanmayıp, "bu bir ideoloji" demesini de eleştiren Trump, "Wray'in ifadesi beni rahatsız etti, neden bildiklerini söylemediğini merak ediyorum." dedi.

    Trump, Wray'i görevden almayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Birçok seçeneğe bakıyoruz. Onun Kongredeki sorulara verdiği cevapları sevmedim, eminim kendisi de sevmemiştir. Bir noktada benimle aynı fikre geleceğine eminim." yanıtını verdi.

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