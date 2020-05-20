Trump ile Macron: Libya konusunda endişeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya'daki gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğine değindi.

Libya'da BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın desteklediği darbeci Halife Hafter'e bağlı birliklerin, TSK'nın SİHA'ları ile vurulması ve Libya ordusuna Türkiye'nin verdiği destek, ABD ve Fransa'yı endişelendirdi.

TRUMP İLE MACRON, LİBYA'YI GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün hem her iki ülkenin hem de küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçme sürecine ilişkin telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

BÖLGESEL VE İKİLİ ÜLKE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede iki liderin, yakın zamanda yapılacak G-7 Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekledikleri değerlendirmesinde bulundukları aktarılan açıklamada, Trump ve Macron'un önemli bölgesel ve ikili konuları görüştüğü belirtildi.

"LİBYA'DA GERGİNLİK, BİR AN ÖNCE AZALTILMALI"

Açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

TRUMP, G-7'Yİ YÜZ YÜZE YAPMAYI PLANLIYORDU

Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıklamıştı.