Trump için sanal bağış kampanyası düzenlendi

ABD Başkanı, en çok para veren bağışçıyla Zoom'da görüşme gerçekleştirdi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, adaylara bağışlar da devam ediyor.

Başkan Donald Trump için düzenlenen ilk sanal bağış kampanyasına, ülke genelinden 300 bin kişi katıldı.

20 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Trump, bu kampanyadan 20 milyon dolar elde etti, en çok bağışı yapan kişiyle de Zoom üzerinden görüştü.

Demokratların adayı Joe Biden'ın haziran ayında 63.4 milyon dolar topladığı, bu miktarın Donald Trump için 55.2 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Trump ve Biden, ağustos ayında yapılacak parti toplantılarında seçimler için resmen aday gösterilecek.

TRUMP, KAMPANYA SORUMLUSUNU DEĞİŞTİRDİ

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, anketlerde başkanlık yarışını önde götürdüğü yönünde sonuçlar gelmeye başlayınca, Başkan Trump radikal bir karar alarak, kampanya sorumlusu olarak görev yapan Brad Parscale görevden aldı.

Trump, Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitingine beklenenden çok daha az sayıda destekçinin katılmasından sorumlu tutulan Parscale'in yerine Bill Stepien'ı getirdi.

Brad Parscale