Trump: İran'da 800'den fazla göstericiyi idamdan kurtardım

Yüksek Mahkeme'nin gümrük tarifeleriyle ilgili kararına ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden nükleer müzakerelere ilişkin Tahran yönetimine, "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur" mesajı gönderdi.

İran halkı ile İranlı liderleri ayırdığını belirten Trump, bu iki unsurun çok farklı olduğunu savundu.

"837 KİŞİYİ ASACAKLARDI"

İran'daki gösteriler sürecinde 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Trump, 800'den fazla göstericinin idam edilmesine kendisinin engel olduğunu savunarak, "837 kişiyi asacaklardı ve ben onlara, 'Tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız' dedim. İki hafta bekleyip pazarlık yapmadım ve onlar asmayı bıraktılar. Ama İran halkı için çok üzülüyorum" diye konuştu.

SURİYE DEĞERLENDİRMESİ

Trump, Suriye ile ilgili soru üzerine, "Tek söyleyebileceğim, esasen benim oraya getirdiğim Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) olağanüstü bir iş çıkarıyor. Sert bir adam, uslu bir çocuk değil, yoksa bunu başaramazdı. Suriye, gerçekten iyi bir şekilde bir araya geliyor ve şu ana kadar Kürtlere karşı çok iyi davrandı" ifadelerini kullandı.