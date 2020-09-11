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    Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde Selman'ı, ABD kongresinden koruduğu iddia edildi

    Woodward, yeni kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğunu yazdı.
    • AA
    • 11.09.2020 - 05:08
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    Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde Selman'ı, ABD kongresinden koruduğu iddia edildi

    Gazeteci Robert Woodward'ın gelecek hafta salı günü çıkacak "Öfke" başlıklı kitabının bir kopyasına ulaşan Business Insider'ın haberine göre, Trump, Veliaht Prens Selman'ı Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kongre incelemesinden kurtardı.

    "ONLARI DURDURMAYI BAŞARDIM"

    Woodward'ın kitap için 18 geniş kapsamlı röportaj yaptığı Trump'ın, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

    Woodward ile görüşmesi sırasında, "Ne demek istediğini anlıyorum" diyen ABD Başkanı, sürece çok fazla "müdahil" olduğunu belirterek, "Durumla ilgili her şeyi biliyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

    Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığı görüşmede, ABD istihbaratının aksini tespit etmesine rağmen Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de dile getirdi.

    Trump ın Kaşıkçı cinayetinde Selman ı, ABD kongresinden koruduğu iddia edildi #1

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