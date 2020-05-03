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    Trump: Kim'in iyi olduğunu görmek beni memnun etti

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.
    • AA
    • 03.05.2020 - 01:21
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    Trump: Kim'in iyi olduğunu görmek beni memnun etti

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönündeki söylentilere, yaklaşık 1 ay sonra yayınlanan fotoğraflarıyla son verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'da konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    "GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ"

    Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni memnun etti" ifadelerini kullanırken,  Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

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