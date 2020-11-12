ABD'de seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump, bir Amerikalının, seçim görevlilerinin kutularından yeni topladığı oy pusulalarını görüntülediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD, tarihinin gergin seçimlerinden birini yaşadı. 3 Kasım'da yapılan ve posta oylarının gecikmesi nedeniyle 5 gün sonra sonuçları açıklanan seçimleri, Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.

Biden, seçimi resmi olmayan sonuçlara göre belirgin farkla kazanmış olsa da ABD'nin mevcut başkanı ve rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump, kaybetmediğini, seçimlere hile bulaştığını savunmaya devam ediyor.

Trump, kutulardan yeni çıkarılan oy pusulalarını paylaştı

TRUMP: "OY PUSULALARINA BAKIYORSUNUZ"

Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim görevlisi olduğu öğrenilen kişilerin, oy pusulalarını toplanmak üzere atıldıkları kutudan yeni çıkardıkları görüntüler yer alıyor.

Trump, paylaştığı video ile birlikte şu ifadelere yer verdi:

"Oy pusulalarına bakıyorsunuz. Ülkemizin geldiği yer bu mu?"

GEORGİA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Trump'ın paylaşımında önce Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.