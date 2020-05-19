Trump: Obama beceriksiz ve en kötü başkanlardan biri

Trump: Obama beceriksiz ve en kötü başkanlardan biri

Trump, koronavirüsle mücadele konusunda kendisini eleştiren eski Başkan Barack Obama'nın bozuk bir sağlık sistemi bıraktığını söyledi.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve selefi arasında sert tartışmalar yaşanıyor.

Trump, gıda sektörü ve restoran yöneticileri ile Beyaz Saray’da yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya soruşturmasına yönelik incelemeye eski Başkan Barack Obama ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı dahil etmeyeceğini açıklamasına ilişkin yorumda bulunan Trump, bu karara şaşırdığını söyledi.

"OBAMA VE BIDEN BANA KURULAN TEZGAHA DAHİL OLDU"

Obama ve Biden'ın Rusya soruşturmasında kendisini suçlayacak bir şey olmadığını en başından beri bildiğini savunan Trump, "Obama ve Biden'ın bana kurulan tezgaha dahil olduğundan şüphem yok. Bu tarihimizdeki en kötü siyasi skandal." yorumunda bulundu.

"TRUMP'IN SALGIN YÖNETİMİ KAOTİK"

Online olarak katıldığı bir mezuniyet töreninde konuşan Obama, "Bu küresel salgın, yönetici konumunda olan kişilerin ne yaptıklarını bilmediğini açık şekilde gösterdi. Yönetici konumundakilerin çoğu yönetimdeymiş gibi davranmıyor bile." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı ayrıca, daha önceki bir açıklamasında Washington'ın salgın sürecindeki yönetimini "kaotik" olarak tanımlamıştı.

"OBAMA BECERİKSİZDİ"

Trump, Obama'nın, yönetiminin koronavirüs ile mücadelesini eleştirmesine ilişkin ise "Obama, beceriksiz bir başkandı. ABD tarihindeki en kötü başkanlardan biriydi. Bize dağılmış bir ordu ve DEAŞ'ı bıraktı. Biz DEAŞ'ı tamamen temizledik." diye konuştu.

Obama yönetiminin kendilerine "bozuk bir sağlık sistemi" bıraktığını da öne süren Trump, bu konuda da salgın sürecinde kendilerinin gayet iyi iş çıkardığını savundu.

GEÇMİŞ YÖNETİMLERE SİLAH ALIMINI ZORLAŞTIRDIKLARI SUÇLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’in görevden alınmasına ilişkin ise Trump, "Ben bu kişiyi şahsen tanımam. Dışişleri Bakanı Pompeo, benden bu kişiyi görevden almamı istedi, ben de yaptım.

Ona, Linick'i kimin atadığını sordum, Obama'nın atadığını söylediler, ben de öyleyse onu görevden alırım dedim." değerlendirmesinde bulundu.

FLYNN DAVASINDA OBAMA VE YÖNETİMİNİ HEDEF GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Amerikan Fox News kanalına verdiği demeçte, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn davasına ilişkin önceki Başkan Barack Obama'yı suçlarken Flynn'i ise "kahraman" ilan etti.

Flynn üzerinden yürütülen ve Adalet Bakanlığı'nın düşürdüğü dosya hakkında açıklamalar yapan Trump, hedefin aslında kendisi olduğunu savundu.

"FLYNN'İN DEĞİL, BENİM PEŞİMDEYDİLER"

"Onlar (FBI) General Flynn'in peşinde değildi. Benim hakkımda yalan söylemesini, bir hikaye uydurmasını istiyorlardı ve bunu yapanlar birkaç istisnayı geçmez." ifadelerini kullanan ABD Başkanı, FBI içindeki bir gruba dikkati çekti.

"CUMHURİYETÇİ YERİNE DEMOKRAT OLSAYDIM..."

Bu süreçte yaşananları "utanç verici" olarak niteleyen Trump, "Bu, ülkemiz tarihindeki en büyük politik aldatmacadır. Ben Cumhuriyetçi yerine Demokrat olsaydım, herkes uzun zaman önce hapiste olurdu; 50 yıllık bir hapis cezasından söz ediyorum." dedi.

Trump ayrıca, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden dahil olmak üzere, Obama yönetimi yetkililerine, başkanlık devri sırasında eski Rusya büyükelçisi ile Flynn arasında yapılan görüşmeyi kaydederek sızdıranların kim olduğunu açıklamaları çağrısında bulundu.

OBAMA VE BIDEN'I SORUMLU TUTTU

Yapılanların büyük yozlaşma olduğunu ifade eden Trump, söz konusu görüşmenin sızdırılmasından, Obama ve yardımcısı Biden’ı sorumlu tuttu.

Trump, "Her şey usülsüzdü ve onları suçüstü yakaladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin usulüne uygun seçilmiş başkanını devirmeye çalıştılar.

Buna ihanet diyebilirsiniz. Eğer bu bana değil de Obama’ya yapılsaydı, sorumlular yıllardır hapiste yatıyor olurdu." ifadelerini kullandı.

"FLYNN HAKKINDAKİ DAVA DÜŞÜRÜLSÜN" KARARI

Önceki hafta Adalet Bakanlığı Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi yönünde karar vermiş, ancak davaya bakan hakim nihai kararını ilişkin açıklamayı ertelemişti.