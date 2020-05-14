Trump: Okullar en kısa zamanda açılamlı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde koronavirüs salgınına rağmen eyalet valilerinin okulları açması gerektiğini belirtti.

Colorado ve North Dakota eyalet valileri ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"OKULLAR, EN YAKIN ZAMANDA AÇILMALI"

ABD'deki toplam Kovid-19 test sayısının 10 milyonu aştığını belirten Trump, "Bence valiler, kesinlikle okulları açmalı. Virüsün gençler üzerindeki etkisi çok az. 65 yaşın üzerindeki öğretmenler kendilerini korumak isteyebilir ama bence okullar kesinlikle en yakın zamanda açılmalı." dedi.

Trump, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin eyaletlerin virüs önlemlerini erken gevşetmesinin daha çok ölüme yol açabileceği uyarısına ilişkin, "Fauci, her tarafa oynamak istiyor. Bu açıklamasına şaşırdım. Benim için okulların açılması konusunda bu cevap kabul edilemez." diye konuştu.

"PENCE'İ ÖZLEDİM"

ABD Temsilciler Meclisine sunulan virüsle mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi konusunda Trump, bu paketin büyük ihtimalle Senato'dan geçmeyeceğini ve kendisinin de paketi desteklemeyeceğini kaydetti.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Pence'in Sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkmasının ardından yüz yüze görüşmediklerini kaydederek, "Pence'i özledim." dedi.

ABD'de Lindsey Graham ve bir grup Cumhuriyetçi senatörün Kovid-19 salgını ile ilgili Çin'e yaptırım uygulanmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısına ilişkin, "Graham'e saygı besliyorum. Bu konuya kesinlikle bir bakacağım." diye konuştu.