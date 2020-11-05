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- Trump: Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık
Trump: Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan bir paylaşım yaparak Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandıklarını söyledi.
- AA
- 05.11.2020 - 19:12
- Güncelleme : 05.11.2020 - 19:24
ABD'de başkanlık yarışı kıyasıya devam ediyor.
Yarışta başa baş giden ve başkanlık yolunda kritik öneme sahip eyaletlerde üstünlüğü Joe Biden'a kaptıran Başkan Donald Trump, hukuki yollara başvurmaya başladı.
Posta yoluyla kullanılan oyların Biden lehine fark yaratmasına karşı çıkan Trump, kimi kritik eyaletlerde sayımın durdurulmasını isterken kiminde de oyların yeniden sayılmasını istedi.
"PENSİLVANYA'DA ZAFER KAZANDIK"
Uzun süre süren sessizliğini bozan Trump, konuya ilişkin peş peşe tweet'ler atmaya başladı.
Trump son tweet'inde "Pensilvanya'da büyük bir hukuki" zafer kazandıklarını söyledi.