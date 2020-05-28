Trump: Polis şiddeti cinayetinin soruşturması hızlanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesinin soruşturulmasının hızlandırması için talimat verdiğini açıkladı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, George Floyd adlı siyahi bir Amerikalı, gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğularak öldürülmüş, bu olayın ardından ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar başlamış ve bazı polis merkezleri taşlanmış, polis araçları da saldırıya uğramıştı.

TRUMP, SORUŞTURMANIN HIZLANDIRILMASINI İSTEDİ

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Benim talebim çerçevesinde, FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un üzücü ve trajik ölümüne ilişkin iyi bir soruşturma yürütüyor. Ben bu soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Yerel güvenlik birimlerinin soruşturmada yaptığı işten dolayı da memnun olduğunu vurgulayan Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.