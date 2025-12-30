Trump, Powell'a dava açabileceğini söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin aday gösterileceğine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Favori adayının değişmediğini, doğru zamanda açıklayacağını söyleyen Trump, Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Fed'de bir aptal var. Biden, onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz" dedi.

"ADAM YETERSİZ"

Powell'ın Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan harcama yaptığını ve bunun 'inşaat tarihindeki en yüksek fiyat' olduğunu ileri süren Trump, "Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz" dedi.

Trump, "Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız" diye konuştu.

Powell'ın yerine geçecek ismi ne zaman açıklayacağının sorulması üzerine ise Trump, ocak ayına işaret etti.

Ayrıca Powell'dan istifasını isteyip istemeyeceği sorulan Trump, "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur. Ancak görev süresinin dolmasına az kaldı. Onu görevden almayı çok isterdim ama sürenin bitmesine çok yakınız. Belki hala yapabilirim" dedi.