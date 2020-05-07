Trump, İran'la savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı veto etti

İranlı general Kasım Süleymani suikastını işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, operasyon için "Yerinde karardı" dedi.

İran'a karşı yoğun baskı uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeye karşı savaş açma yetkilerinin kullanımını sınırlayan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen karar tasarısını veto etti.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamaya göre Trump, "Bu, Demokratlar'ın Cumhuriyetçi Parti'yi bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı." dedi.

Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçiler'in 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunluğa sahip olduğu Senato'nun, vetoyu geçersiz kılmaya yönelik oylama yapması bekleniyor.

"SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ YERİNDE BİR KARARDI"

Tasarının; gerçeklerin ve kanunların yanlış anlaşılmasına dayandığını savunan Trump, "Bu tasarının aksine, İran'a karşı hiçbir güç kullanımında bulunmamıştır. 4 ay önce, Kasım Süleymani'nin Irak'ta bulunduğu sırada öldürülmesine ilişkin yerinde bir karar verdim. İran da buna, Irak'taki üslerimize roketle saldırarak karşılık verdi." ifadesine yer verdi.

"KONGRE HİÇ KABUL ETMEMELİYDİ"

Trump, açıklamasında, "Kongre, bu tasarıyı hiç kabul etmemeliydi." diye konuştu.

Mart ayında Temsilciler Meclisi'nden ve nisan ayında Senato'dan geçen karar tasarısı, Kongre'nin anayasal olarak güvence altına alınmış savaş ilan etme yetkisini Beyaz Saray'dan almaya yönelik son çabasıydı.