Trump, seçim kampanyasında 64.5 milyon dolar harcadı

ABD Başkanı'nın hesabında halihazırda 120.5 milyon dolar, Joe Biden'ın hesabında ise 99 milyon dolar bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ın seçim kampanyası için harcadıkları miktar belli oldu.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, seçim çalışmaları kapsamında temmuz ayında 64.5 milyon dolar harcama yaptı.

Aynı ay için Demokrat Biden'ın harcadığı miktar yaklaşık 60 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TRUMP VE BIDEN'IN SEÇİM HARCAMALARI

Federal Seçim Komisyonu'na bildirilen miktara göre, Trump'ın kampanya hesabında geçtiğimiz ay sonu itibarıyla 120.5 milyon dolar bulunuyor.

Söz konusu miktar Joe Biden için 99 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu arada temmuz ayında medya kuruluşlarına verilen reklamın tutarı Trump için 44 milyon dolar, Biden için ise 46 milyon dolar oldu.

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