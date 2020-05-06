Trump, seyahatlerine yeniden başladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle 57 gün ara verdiği seyahatlerine devam ediyor.

Arizona eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle seyahat edecek herkesin son 1 saatte test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu belirterek Gizli Servis de dahil, test edilmiş "güçlü bir grupla" seyahat etmek istediğini ifade etti.

Trump, Arizona’yı çok sevdiğini dile getirerek eyalette maske üreten bir iş yerini de ziyaret edeceğini duyurdu.

"BİRÇOK KONUDA ÖNLEM ALIYORUZ"

ABD basınının koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle ülkede günlük ortalama 3 bin ölüm beklendiği iddialarına cevap veren Trump, "Bu, hiçbir önlemin alınmadığı varsayımına dayanan bir tahmin. Ama biz birçok konuda önlem alıyoruz. Öte yandan ABD’lilerin de işlerine dönmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇ TRUMP NEFRETÇİSİ"

Trump, Beyaz Saray Koronavirüs Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci’nin Temsilciler Meclisindeki komitelerde ifade vermeyeceğini belirtti.

Trump, "Çünkü Temsilciler Meclisi, bir avuç Trump nefretçisinden oluşan bir tezgah. Her komiteye Trump’tan nefret eden kişileri yerleştirmişler" diye konuştu.

"TEMSİLCİLER MECLİSİ, KENDİNDEN UTANMALI"

Temsilciler Meclisinin kendisinin başarılı olmasını istemediğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim korona virüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor. Bu yolda da yapabilecekleri her türlü kötülüğü yapıyorlar" dedi.

Trump, koronavirüs gibi bir salgının bir daha hiç yaşanmaması gerektiğini dile getirerek, "Çin, bizi salgın konusunda problem yaşadıklarına dair bilgilendirmeliydi" şeklinde konuştu.

SADECE HASTANE GEMİSİ İÇİN TÖRENE GİTMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart’tan bu yana Beyaz Saray’dan sadece 28 Mart’ta "Comfort" adlı yüzen hastane gemisinin Virginia eyaletinden New York’a gönderilişi kapsamında düzenlenen törenine katılmak amacıyla ayrılmış, aynı gün Beyaz Saray’a geri dönmüştü.