Trump, yaklaşan seçimler öncesi mitinglerini arttırdı. Bugün Michigan, Wisconsin ve Nebraska'ya giden Trump seçmenlerden oy istedi.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 1 hafta kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Michigan, Wisconsin ve Nebraska'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Georgia'da miting düzenliyor.

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Donald Trump'ın bugünkü ilk durağı Michigan oldu. Trump, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayarak, ikinci kez seçilmesi durumunda bu ülkeye ağır gümrük vergileri getireceğini belirtti.

"SİYASETÇİ OLSAM MUHTEMELEN SEÇİLMEZDİM"

Tipik bir siyasetçi olmadığını belirten Trump, “Eğer tipik bir Washington siyasetçisi gibi konuşmuyorsam, bu siyasetçi olmadığım için. Bu, seçilme nedenlerimden biri. Siyasetçi olsam muhtemelen seçilmezdim, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Trump: Siyasetçi olsam muhtemelen seçilmezdim VİDEO







"BASIN HALKI KORKUTMAK İSTİYOR"

Medyanın koronavirüs salgınını gereğinden fazla ön planda tuttuğunu savunan Trump, "Basın, halkı korkutmak istiyor." dedi.

Demokrat rakibi Biden'a da yüklenen Donald Trump, "Biden seçimi kazanırsa, bayrağımızı yakan radikal solcular sokaklarımızı ele geçirir." diye konuştu.

Trump, gün içinde Wisconsin ve Nebraska'da da seçmenlerle bir araya gelecek. Gün sonunda Nevada'ya geçecek olan Donald Trump, yarın mitinglerine bu eyaletten başlayacak.

BİDEN GEORGİA'DA

Demokrat aday Biden da seçimler için kritik bir başka eyalet olan Georgia'da miting düzenledi.

Biden, buradaki konuşmasında, Trump'ın koronavirüs konusunda yeterli önlemi almadığını savunarak, "Kovid-19 bu ülkede derin ve kapanmaz bir yara bıraktı." ifadesini kullandı.

Koronavirüs konusunda kendisinin daha aktif bir mücadele vereceğini kaydeden Joe Biden, "Trump, Amerikan tarihindeki şarlatanlara, dolandırıcılara ve sahtekar popülistlere benziyor." şeklinde konuştu.