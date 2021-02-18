Trump sonrası Japonya mutlu: ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödenecek

Trump sonrası Japonya mutlu: ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödenecek

Japonya'nın ülkede konuşlu ABD üsleri için 8 milyar dolar istemesi nedeniyle Trump'la kriz yaşayan Tokyo yönetimi, yeni ABD Başkanı Biden'ın fiyatı 1,9 milyar dolara çekmesinden memnun.

Son yıllarda Uzak Doğu'da Kuzey Kore kökenli yükselen siyasal ve askeri gerilim, Çin'in de bölgede askeri gücünü artırması, başta Japonya olmak üzere ABD'ye yakın ülkeleri tedirgin ediyor.

2. Dünya Savaşı'ndan ağır bir yenilgiyle çıkan ve 75 yıldır ABD gölgesinde yaşayan Japonya, savaş sonrası anlaşmalar gereği 'yetersizleştirilen' ordusunu ikame etmek için yıllardır ABD'den askeri destek alıyor.

Trump döneminde Japonya'daki ABD üslerinin masrafları karşılığında istenen parada yaşanan anlaşmazlık, ülkedeki ABD askeri varlığının azaltılacağı ve Çin-Kuzey Kore ikilisinin bunu fırsata çevirebileceği endişesine yol açmıştı.

JAPONYA, BİDEN YÖNETİMİ İLE ANLAŞTI

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobuo Kishi tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkedeki ABD üsleri için yapılacak ödeme konusunda Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD ORDUSU İÇİN 1,9 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK

Japonya'nın ülkede konuşlu ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapma maliyetleri kapsamında 2021'de 1,9 milyar dolar ödeme yapacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmadan duyulan memnuiyet dile getirildi.

JAPONYA-ABD İTTİFAKINA VURGU

Motegi, anlaşmanın Japonya-ABD ittifakına olan güçlü bağlılığını gösterdiği ve ittifakın güvenilirliğini artırdığını, tarafların 2022 yılı ve sonrası için maliyet paylaşımını kapsayan uzun süreli bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi kararlaştırdığını kaydetti.

Anlaşmaların mart sonuna kadar taraf ülkelerin meclislerinde onaylanması için kısa sürede imzalanması bekleniyor.

JAPONYA, 1978'DEN BERİ MASRAFLARI KARŞILIYOR

Tokyo yönetimi, ikili güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak 1978'de başlayan ev sahibi ülke desteği kapsamında, ABD ordusunun hizmet, işçilik ve eğitim giderleri dahil olmak üzere çeşitli masraflarını üstleniyor.

ABD generali Douglas McArthur, Tokyo limanında demirli USS Missouri'de, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda resmen teslim oluşuna imza atıyor.

TRUMP 8 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın ülkede bulunan 54 bin Amerika askeri için ödediği yıllık 1,9 milyar doları, 8 milyar dolara çıkarmasını istemesi üzerine taraflar arasında tansiyon yükselmişti.