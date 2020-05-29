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    Trump, sosyal medyayı düzenleyecek kararnameyi imzaladı

    ABD Başkanı Donald Trump, başta Twitter olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik 'kapatma' tehdidi sonrası, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 05:07
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    Trump, sosyal medyayı düzenleyecek kararnameyi imzaladı

    Twitter'ın sosyal medyada bilgi kirliliğini önlemek amacıyla son olarak başlattığı, bazı paylaşımların altına eklenen "bilgiyi doğrulama" etiketi, kendi tweet'lerine de uygulanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine neden oldu.

    Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

    "YA DÜZENLEYECEĞİZ YA DA KAPATACAĞIZ" DEMİŞTİ

    Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

    SOSYAL MEDYA KARARNAMESİNİ İMZALADI

    Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" diyerek, sosyal medya konusunda taahhüt ettiği kararnameyi imzaladı.

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