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- Trump Tower'ın önünde Amerikan bayrağı üzerinde tepinen kadın
Trump Tower'ın önünde Amerikan bayrağı üzerinde tepinen kadın
Başkanlık seçimlerinin ardından bir protestocu, Trump Tower önünde ilginç hareketlere imza attı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 09:56
- Güncelleme : 05.11.2020 - 10:09
ABD'de halk, ülkenin 46. başkanını belirlemek için sandık başına giderken, seçimlerin ardından ülkede gerginlikler kadar ilginç anlar da kameralara yansıdı.
New York'a bağlı Manhattan şehrindeki Trump Tower önünde bir kadın, sıra dışı hareketlere imza attı.
AMERİKALI GÖSTERİCİDEN İLGİNÇ HAREKETLER
Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) protestocusu olduğu belirtilen kişi, Trump Tower önünde yere serdiği Amerikan bayrağının üzerinde tepindi.
Çevrede toplananlar kadını izlerken, olan bitene anlam veremedi.
Trump Tower'ın önünde Amerikan bayrağı üzerinde tepinen kadın ViDEO