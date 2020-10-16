Dolar
7.9365
0.0516%
Euro
9.2937
-0.0247%
Altın
1907.34
-0.0681%
Borsa
1180.43
-0.7449%
G. Altın
486.877
-0.0882%
Bitcoin
91688.61
-0.0887%
EXEN Coin
12.15
1.11%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C
    Trump ve Biden canlı yayında soruları yanıtlayacak

    Trump ve Biden canlı yayında soruları yanıtlayacak

    Amerika'da başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump, ayrı ayrı katılacakları canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.
    • AA
    • 16.10.2020 - 00:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki 59'uncu başkanlık seçimlerine kısa süre kala, adaylar Trump ve Biden seçmenlerin karşısına çıkacak.

    TRUMP NBC'DE YAYINDA

    Trump'ın yerel saat ile 20.00'de (TSİ) 03.00'te Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde katılacağı etkinlik, NBC televizyonunda yayınlanacak.

    Sunucu Savannah Guthrie'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Donald Trump seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

    Trump ve Biden canlı yayında soruları yanıtlayacak #1

    BİDEN AYNI SAATLERDE ABC'DE OLACAK

    Biden ise aynı saatlerde Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenecek ve ABC televizyonunda yayınlanacak etkinliğe katılacak. Bu etkinliğin moderatörlüğünü ise sunucu George Stephanopoulos üstlenecek.

    Trump ve Biden canlı yayında soruları yanıtlayacak #2

    BUGÜN PLANLANAN CANLI YAYIN TARTIŞMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

    ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2'nci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.

    Başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD), "2'nci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

    CPD, 9 Ekim'de yazılı bir açıklama yaparak, 15 Ekim için planlanan 2'nci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.

    Son gelişmelerin ardından ABD'de 3'üncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

    Trump ve Biden canlı yayında soruları yanıtlayacak #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir