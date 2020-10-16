Trump ve Biden canlı yayında soruları yanıtlayacak

Amerika'da başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump, ayrı ayrı katılacakları canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki 59'uncu başkanlık seçimlerine kısa süre kala, adaylar Trump ve Biden seçmenlerin karşısına çıkacak.

TRUMP NBC'DE YAYINDA

Trump'ın yerel saat ile 20.00'de (TSİ) 03.00'te Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde katılacağı etkinlik, NBC televizyonunda yayınlanacak.

Sunucu Savannah Guthrie'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Donald Trump seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

BİDEN AYNI SAATLERDE ABC'DE OLACAK

Biden ise aynı saatlerde Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenecek ve ABC televizyonunda yayınlanacak etkinliğe katılacak. Bu etkinliğin moderatörlüğünü ise sunucu George Stephanopoulos üstlenecek.

BUGÜN PLANLANAN CANLI YAYIN TARTIŞMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2'nci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.

Başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD), "2'nci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

CPD, 9 Ekim'de yazılı bir açıklama yaparak, 15 Ekim için planlanan 2'nci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.

Son gelişmelerin ardından ABD'de 3'üncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.