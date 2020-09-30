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    Trump ve Biden seçim öncesi ilk canlı yayında karşı karşıya

    Trump ve Biden seçim öncesi ilk canlı yayında karşı karşıya

    ABD'de seçim öncesi iki aday olan Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 03:48
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 03:48
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    Trump, Biden ile atışmaya başladı.

    İlk soru Yüksek Mahkeme ile ilgili, 2 dakikalık cevap hakkında Trump ve Biden, ilk soruyu yanıtladı.

    Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörü Fox TV Sunucusu Chris Wallace,

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler'in adayı Başkan Donald Trump ile Demokratlar'ın adayı Joe Biden karşı karşıya...

    Trump ve Biden seçim öncesi ilk canlı yayında karşı karşıya #1

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