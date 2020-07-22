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    Trump ve Zayed, Libya'yı görüştü

    ABD Başkanı ve Abu Dabi Prensi, Libya'dan yabancı güçlerin çıkarılmasını masaya yatırdı.
    • REUTERS
    • 22.07.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 09:25
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    Trump ve Zayed, Libya'yı görüştü

    Libya konusunda dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, dün telefonda görüştü.

    Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

    "LİBYA'DAKİ YABANCI GÜÇLERİN ÇIKARILMASI..."

    Açıklamada, bölgesel güvenlik meselelerini görüştüğü belirtilen Trump ve Zayed'in "yabancı güçlerin Libya'dan çıkarılmasıyla gerilimi düşürmenin önemini" ele aldığı kaydedildi.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) fiili lideri Veliaht prensin yanı sıra Mısır ve Rusya, Libya'da darbeci Hafter milislerini desteklemesiyle biliniyor.

    Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde uluslararası tanınırlığa sahip meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.

    Trump ve Zayed, Libya'yı görüştü #1

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