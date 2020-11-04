Trump, Wisconsin'da oyların yeniden sayılmasını istedi

Başa baş devam eden ABD başkanlık yarışında Başkan Trump, geriye düştüğü Wisconsin'da oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı.

ABD'de başkanlık yarışında kıyasıya yarış devam ediyor.

Ülkedeki eyaletlerin büyük çoğunluğunda sonuçlar belli olurken, kritik olan ve "salıncak eyalet" olarak adlandırılan eyaletlerde durum iyice kızıştı.

Sandıklar açıldıktan sonra Donald Trump'ın önde götürdüğü Wisconsin'da posta yolu ile kullanılan oyların açılmaya başlamasıyla işler tersine döndü.

Trump'ı yetişen Joe Biden, yaklaşık 20 bin oyla öne geçti.

"WISCONSIN'DA OYLAR YENİDEN SAYILSIN"

Seçimi kazanan adayın 10 delege ile başkanlık yolunda belirleyici bir kazanım elde edeceği eyalette Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından Trump tarafı harekete geçti ve oyların yeniden sayılması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Konu hakkında, Trump'ın kampanya yöneticisi Bill Stepien, "Birkaç Wisconsin eyaletinde, sonuçların geçerliliği hakkında ciddi şüpheler uyandıran usulsüzlükler bildirildi. Başkan, yeniden sayım talep etme eşiğinin oldukça içinde ve bunu hemen yapacağız." ifadelerini kullandı.

2016'DA AZ FARKLA KAZANMIŞTI

Trump, 2016'da Wisconsin'i az farkla kazanarak sürpriz bir başarıya imza attı. Özellikle kırsal kesimin ve işçi sınıfı beyaz kadınların desteğini almıştı. Aynı kesim iki yıl sonra Demokrat vali seçti.