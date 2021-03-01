Trump: Yeni bir parti kurmayacağım

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka seslendi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinin ardındın ilk kez kameraların karşısına geçti.

Amerikan Muhafazakar Birliği (CPAC) 2021 etkinliğinde konuşan Trump, gelecek seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR PARTİ KURMAYACAĞIZ"

Trump seçimle ilgili yaptığı açıklamada, ”Bu kadar başarılı bir yolculuk daha olmadı. Dört yıl önce hep birlikte başlattık ve bu yolculuk henüz bitmedi. Yanınızda mücadele etmeye devam edeceğimi söylemek istiyorum.

Yeni bir parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi Parti'miz var, yeniden birlik olacak ve hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Yeni bir parti kurmayacağım.

Kim bilir belki de onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim.



"HİÇ KİMSENİN DAHA ÖNCE DUYMADIĞI SAYILARI GÖRÜYORUZ"

Sahte haberler. 'Hadi yeni bir parti kuralım, oyları bölelim ki hiç kazanamayasın.' Hayır, bununla ilgilenmiyoruz. Yeterince desteğimiz var. Hiçkimsenin daha önce duymadığı sayıları görüyoruz.

Harika sayılar görüyoruz ve bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum.

"BIDEN YÖNETİMİNİN NE KADAR KÖTÜ OLACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORDUK"

Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Seçim münazaralarında bunlardan hiç bahsetmemişti. Gerçi neyden bahsettiğini de anlayamamıştık. Seçim kampanyası yalanlarla doluydu.” İfadelerini kullandı.