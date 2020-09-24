Trump: Yüksek Mahkemeden çıkan kararı kabul edeceğim

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemenin 3 Kasım seçimlerinin ardından Joe Biden'ın kazandığını ilan etmesi durumunda, bu kararı kabul edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a , Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusunu yöneltmiş, Trump, "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermişti.

Trump'ın bu cevabı ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

Ülke kamuoyunda, Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik görüşler kabul gördü.

Bu tartışmalar sürerken Trump Brian Kilmeade'in Fox News Radio'da sunduğu programa katıldı.

"MAHKEMENİN KARARINA UYARIM"

Trump, Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." yanıtını verdi.

Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuştu.