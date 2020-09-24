Dolar
7.6239
-0.9998%
Euro
8.9094
-0.743%
Altın
1869.91
0.3466%
Borsa
1119.56
1.5335%
G. Altın
457.647
-0.8638%
Bitcoin
81194.97
2.9217%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Trump: Yüksek Mahkemeden çıkan kararı kabul edeceğim

    ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemenin 3 Kasım seçimlerinin ardından Joe Biden'ın kazandığını ilan etmesi durumunda, bu kararı kabul edeceğini açıkladı.
    • AA
    • 24.09.2020 - 20:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trump: Yüksek Mahkemeden çıkan kararı kabul edeceğim

    ABD Başkanı Donald Trump'a , Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusunu yöneltmiş, Trump, "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermişti.

    Trump'ın bu cevabı ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

    Ülke kamuoyunda, Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik görüşler kabul gördü.

    Bu tartışmalar sürerken Trump Brian Kilmeade'in Fox News Radio'da sunduğu programa katıldı.

    "MAHKEMENİN KARARINA UYARIM"

    Trump, Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." yanıtını verdi.

    Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuştu.

    Trump: Yüksek Mahkemeden çıkan kararı kabul edeceğim #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir