Trump'ın Afganistan'dan tamamen çekilmek istediği iddia ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanlarına koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamını çekmek istediğini söylediği iddia edildi.

Amerikan NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump'ın Afganistan'daki binlerce Amerikan askerinin salgın riskiyle karşı karşıya kaldığı düşüncesiyle bu ülkeden çekilmenin uygun olacağını belirttiği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELERİN YAVAŞ İLERLEMESİ SABIRLARI TÜKETTİ

Danışmanların ise Afganistan'dan salgın kaygısıyla asker çekilirse bunun İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olması gerektiğini belirterek, Trump'ı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.

NBC'ye konuşan yetkililer, Trump'ın son günlerde Taliban ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesinden dolayı sabrının tükendiğini öne sürdü.

BELİRLİ ÜSLERE ÇEKİLEBİLİR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki sözleşmeli personelini daha önce çekmişti. Pentagon'da askerlerin çekilmesinin de konuşulduğu ancak Afganistan'dan çıkmak yerine askerlerin ülkedeki belirli üslere çekilmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

ASKER SAYISI 8 BİN 600'E İNECEK

ABD'nin Taliban ile şubat ayında vardığı anlaşma kapsamında öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor. Pentagon'a göre çekilme devam ediyor ancak Afganistan'daki 14 bine yakın askerin ne kadarının çekildiği açıklanmıyor.