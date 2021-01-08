ABD'de Kongre baskını sırasında Trump ailesinin fertlerinin dans ederek olan biteni izlediği video izleyenleri şaşkına çevirdi.

ABD'de yaşanan Kongre baskını dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'ın çağrısıyla başkentte toplanan destekçileri Kongre binasına girmiş, yaşanan dehşet anları dünyayı şoke etmişti.

Yaşanan olayların yankısı sürerken sosyal medyada paylaşılan ve Donald Trump, kızı Ivanka Trump ve büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın yer aldığı ve Eric Trump tarafından çekildiği iddia edilen video gündeme bomba gibi düştü.

KONGRE BASKINI SIRASINDA TRUMP AİLESİNİN EĞLENDİĞİ ANLAR

İnfial yaratan videoda yanlarında gizli servisten korumaların yer aldığı görülen Trump ailesi, bir yandan önlerindeki ekranlarda yaşanan kriz anını izlerken bir yandan da birbirleriyle şakalaşıyor ve hatta odada çalan müzikle birlikte dans ediyorlar.

Videoda Donald Trump Jr.'ın kız arkadaşı Guilfoyle bir yandan dans ederken bir yandan da yayını izleyenlere "Doğru olanı yapacak cesaretiniz olsun. Savaşın!" dediği görülüyor.

Trump'ın ailesinin Kongre baskını sırasında eğlendiği anlar kamerada VİDEO