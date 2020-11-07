Trump’ın avukatı Giuliani: Birçok eyalette dava açacağız

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonuçları ile ilgili Pazartesi'den itibaren birçok eyalette hile iddiasıyla dava açacaklarını belirtti.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı, yaklaşık 5 gün süren posta oylarının sayılmasının ardından, 270 delegeden fazlasını alan Demokratların adayı Joe Biden oldu.

TRUMP'IN AVUKATI DEVREYE GİRDİ

Seçimin sonuna doğru Demokrat cephe tarafından usulsüzlüklerin yaşandığını savunan Donald Trump ve ekibi, avukatları harekete geçirdi.

Bir dönem New York eski belediye başkanı olan, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın avukatı, Rudy Giuliani, Philadelphia’da basın toplantısı düzenledi.

"40 SEÇİM GÖZLEMCİSİNİN HAKLARI İHLAL EDİLDİ"

Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu savunarak, “Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi” dedi.

"OYLARI HİÇBİR CUMHURİYETÇİ GÖREMEDİ"

“Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?” sorusunu yönelten Giuliani, “Philedelphia’da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti” ifadelerini kullandı. Giuliani, “Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi” dedi.

Georgia, Michigan, Kuzey Carolina’da da aynı durum ile karşılaştıklarını belirten Giuliani, Pazartesiden itibaren Pennsylvania’da ve diğer eyaletlerde bu seçimlerde gerçekleşen problemler ve sahtekârlıklar sebebi ile davalar açacaklarını belirtti.

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