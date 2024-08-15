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Trump'ın başörtüsüyle ilgili sözü yine gündemde

Trump'ın başörtüsüyle ilgili sözü yine gündemde Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, Afgan toplumunun hayatına karışmakla büyük bir hata yaptıklarını söylediği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.