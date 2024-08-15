Trump'ın başörtüsüyle ilgili sözü yine gündemde

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım devam ediyor.
Demokratlar'da mevcut başkan Joe Biden, adaylıktan çekilerek yerini yardımcısı Kamala Harris'e bıraktı.
Cumhuriyetçiler'de ise eski başkan Donald Trump, eyaletlerde seçim kampanyalarını sürdürüyor.
8 YIL ÖNCEKİ BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU
Trump seçmenlere vaatlerini anlatırken, 8 yıl önce üzerine düşerek söylediği ve gerçekleştirdiği, şimdi de benzer söylemlerini sürdürdüğü "ABD dünyanın polisliğini bırakmalı" politikasını hatırlatan videoları yeniden sosyal medyada dönmeye başladı.
"NE B.K YEMEYE AFGAN KADINLARIN ÖRTÜSÜYLE UĞRAŞTIK"
Trump'ın bir mitingde, Amerikalılara hitabında Afganistan'dan çekilmeleri gerektiğine dair konuşmasında şu sözleri dikkat çekti:
Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gittik te onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm.
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