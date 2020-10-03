Trump’ın doktoru açıkladı: Oksijen desteği almıyor

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’ın doktoru Sean Conley, ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duyulmadığı söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, koronavirüse yakalanmış, durumu biraz ağırlaşan Başkan Trump askeri hastanede tedavi altına alınmıştı.

Donald Trump’ın doktoru Sean Conley’den ABD Başkanı’nın durumu ile ilgili açıklama geldi.

OKSİJEN DESTEĞİ ALMIYOR

Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.

“BAŞKAN ÇOK İYİ”

Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, “Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.