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    Trump’ın eski avukatı: Obama'ya benzeyen birini ofisine çağırıp kovdu

    Trump’ın eski avukatı: Obama'ya benzeyen birini ofisine çağırıp kovdu

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluktan hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump'ın selefi Obama'ya olan nefretine de kitabında yer verdi.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 02:06
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    Yolsuzluktan üç yıl hapis cezası alan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında, Trump'ın ABD eski Başkanı Hüseyin Barack Obama'ya olan nefretini yazdı.

    OBAMA'NIN BENZERİNİ BULUP ALAY ETTİ

    Cohen’in ‘Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump, seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi.

    Cohen, Trump'ın Obama'dan olan intikamını adeta sahtesiyle aldığını ifade etti.

    Trump’ın eski avukatı: Obama'ya benzeyen birini ofisine çağırıp kovdu-Video

    Trump’ın eski avukatı: Obama ya benzeyen birini ofisine çağırıp kovdu #1

    "ÇAKMA-BAMA"

    Trump'ın bir 'Çakma-Bama' kiralayarak ABD'nin ilk siyahi başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini ifade eden Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı.

    Trump’ın eski avukatı: Obama ya benzeyen birini ofisine çağırıp kovdu #2

    Trump’ın eski avukatı: Obama ya benzeyen birini ofisine çağırıp kovdu #3

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