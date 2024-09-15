Trump’ın golf oynadığı saha yakınlarında ateş açıldı ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın Florida eyaletinde golf oynadığı sahanın yakınında birden fazla kez ateş açılırken, Trump’ın güvende olduğu aktarıldı.

İHA

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 13 Temmuz’da silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, bir kez daha korku dolu anlar yaşadı.

Trump’ın Florida eyaletinin West Palm Beach şehrinde golf oynadığı sahanın yakınlarında birden fazla kez ateş açıldı.

Trump’ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, başkan adaylarının güvende olduğunu söylerken, olaya ilişkin ayrıntı vermedi.

"1 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 14.00'ten kısa bir süre önce meydana geldiği belirtilerek, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel kolluk kuvvetlerinin çalılıklarda bir AK-47 otomatik silah bulduğunu ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

ABD BAŞKANI BIDEN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

"İYİYİM VE GÜVENDEYİM"

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı.

Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde silahla vurarak etkisiz hale getirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)