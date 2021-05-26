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    Trump'ın iş bağlantıları hakkında yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava aşamasına gelindiği belirtildi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 03:51
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    Trump'ın iş bağlantıları hakkında yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iş bağlantıları mercek altında.

    Washington Post’ta yer alan haberde, Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen Trump'ın iş bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu kaydedildi.

    6 AYLIK DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

    Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde, eski Başkan Trump ve şirketlerindeki yöneticileri hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürinin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

    2 YILDIR İNCELENİYOR

    Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerinde iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

    Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

    Trump ın iş bağlantıları hakkında yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu #1

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