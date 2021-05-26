Trump'ın iş bağlantıları hakkında yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iş bağlantıları mercek altında.

Washington Post’ta yer alan haberde, Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen Trump'ın iş bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu kaydedildi.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde, eski Başkan Trump ve şirketlerindeki yöneticileri hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürinin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

2 YILDIR İNCELENİYOR

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerinde iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.