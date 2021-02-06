Trump'ın istihbarat brifinglerine erişimi olmayacak

ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, CBS’e açıklamalarda bulundu.

Biden, eski başkan Donald Trump'ın istihmarat birifinglerine erişimi olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu.

"TRUMP'A GÜVENMİYORUM"

Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürerek "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

New York Times'a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.