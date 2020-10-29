Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçağa müdahale

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletindeki seçim mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan özel uçak, ABD F-16'sının müdahalesiyle hava sahası dışına çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine sayılı günler kala mitinglerine ara vermeden devam ederken, son gittiği kentte hava sahasına giren özel uçak, Pentagon'u harekete geçirdi.

MİTİNG ALANI ÜZERİNDE UÇAN ÖZEL UÇAĞA MÜDAHALE

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, "NORAD'a bağlı F-16 uçağı, yerel saatle 14.00’te Arizona’nın Bullhead kentinde geçici uçuş kısıtlaması getirilen hava sahasına, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne haber vermeden giren ve gerekli güvenlik kleransı bulunmayan bir sivil uçağa müdahale etti." ifadeleri kullanıldı.

SİNYAL GÖNDERİLİNCE UZAKLAŞTI

Söz konusu uçağın, başta uyarılara yanıt vermediği, daha sonra ise NORAD uçağı sinyal gönderince telsiz üzerinden yanıt verdiği belirtilen açıklamada, uçağın olay büyümeden kısıtlama alanının dışına çıkarıldığı kaydedildi.

TRUMP: "BU SESİ SEVİYORUM"

Söz konusu saatlerde Bullhead kentinde seçim mitingi yapan ABD Başkanı Trump, uçağın sesini duyunca konuşmasına ara verdi, daha sonra F-35 olarak tanımladığı uçağın sesi için "Bu sesi seviyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump'ın, o sırada F-16 uçağının neden oradan geçtiğinden haberi olmadığı belirtildi.