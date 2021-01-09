Trump'ın oğlu: Amerika'da ifade özgürlüğü yok

Donald Trump Jr., babasının Twitter hesabının askıya alınmasıyla ilgili olarak, "Amerika'da ifade özgürlüğü yok" açıklamasını yaptı.

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin ABD Kongre Binasını basmasıyla birlikte başlayan olaylar durmak bilmiyor.

Sosyal medya hesapları geçici süreliğine dondurulan Trump'a yeni bir darbe de yine Twitter'dan geldi.

Trump'ın hesabını geçici süreliğine donduran Twitter, bugün hesabı kalıcı olarak askıya aldı.

Bunun üzerine Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., olaya tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AMERİKA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİ DEVLERİYLE BERABER ÖLDÜ"

Trump Jr. açıklamasında, “Orwell’in ‘1984’ünü yaşıyoruz. Artık Amerika’da ifade özgürlüğü yok.

Teknoloji devleriyle beraber öldü ve sadece seçilmiş birkaç kişi için kaldı. Bu tamamen delilik!” ifadelerini kullandı.