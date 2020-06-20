ABD Başkanı Trump, oğlu Trump Jr.'a babalar gününe özel bir röportaj verdi. Birçok soruya cevap veren Trump, seçimi Demokratların kazanması halinde ülkenin savaş alanına döneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, babalar gününe özel bir program kapsamında oğlu Trump Jr.'aröportaj verdi.

Twitter'dan yayınlanan röportajda Trump Jr. babasına, gelecek seçimlere ilişkin sorular sordu.

"YETERİNCE TAKDİR EDİLMEDİN"

Trump Jr.babasına, "Yapacağını söylediğin şeyleri yaptın. İnsanların seni bu konuda yeterince takdir etmediğini düşünüyorum. Bu seçim sonrasında, demokratların seninle çalışacaklarını düşünüyormusun?" şeklinde bir soru yöneltti.

"TÜM ÜLKE MİNNEAPOLİS'E DÖNER"

Trump soruyu "Eğer kazanırsak bunun cevabı evet. Eğer demokratlar kazanırsa, ekonomik durgunluktan, ekonomik bunalıma geçeceğimizi düşünüyorum. İnanılmaz bir negatif büyüme olacak. Kanun ve düzen kalmayacak. Minneapolis'tekinden çok daha büyük olaylar yaşayacağız. Tüm ülke Minneapolis olacak." ifadeleriyle cevapladı.

Trump'ın oğlu ile babalar günü özel röportajı VİDEO