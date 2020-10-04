Trump’ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, koronaya yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, çevresindeki isimlerin de testleri tek tek pozitif çıkıyor.

Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin koronaya yakalandıkları açıklanmıştı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE YAKALANDI

Beyaz Saray'ı adeta ablukaya alan koronavirüs bu kez de Trump’ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna'ya bulaştı.

ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta koronaya rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Trump’ın testinin pozitif çıkmasının ardından, etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü test yaptırmıştı.