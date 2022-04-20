Trump'ın Putin ile zirve önerisine Zelensky'nin tepkisi gündem oldu

Trump'ın Putin ile zirve önerisine Zelensky'nin tepkisi gündem oldu

Zelensky'nin Rus lider ile görüşme teklifine yan bakışla verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

2019 yılında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında ilginç anlar yaşanmış, Trump'ın Putin ile görüşme teklifine Zelensky bakışlarıyla yanıt vermişti.

İki lider arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaşanan diyalog, yeniden gündeme geldi.

Zelensky'ye "Putin ile görüş" dedi

Görüşme sırasında Trump, Zelensky'ye doğru eğilerek, "Sen ve Başkan Putin'in bir araya gelip sorununuzu çözebileceğini umuyorum." dedi.

Trump, konuşmasının devamında, "Muazzam bir kazanım olur. Bunu yapmaya çalıştığınızı biliyorum." diye ekledi.

Trump'ın Putin ile zirve önerisine Zelensky'nin tepkisi gündem oldu ViDEO

Ukrayna liderinin yan bakışlı tepkisi

Trump'a yanıt vermemeyi tercih eden Zelensky, Putin ile zirve önerisine yan gözle bakarak tepki gösterdi.

Amerikalı tarihçi Heather Cox Richardson'ın Twitter'da sayfasında yer verdiği görüntü, 27 binden fazla beğeni alırken, görüntülenmesi 2.5 milyona ulaştı.