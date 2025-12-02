Trump'ın temsilcisi Witkoff barışı konuşmak için Moskova'ya gidiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, neredeyse 4 yıldır devam ediyor.

Savaşı bitirmekte kararlı gibi görünen ABD Başkanı Donald Trump'ın, barış yönündeki çabaları sürüyor.

ABD ile Rusya arasında hazırlanan 28 maddelik barış planı, Avrupalı ülkeler ve Ukrayna tarafından incelendikten sonra yeniden düzenlenmişti.

Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın, öğleden sonra Moskova'da olmaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yenilenmiş barış planı hakkında görüşmeleri bekleniyor.

İLK PLAN AVRUPA'DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

ABD tarafından sunulan ilk barış planı, Ukrayna ve Avrupa'da fazla Rus yanlısı bir plan olarak tanımlanmış ve tepki görmüştü.

İlk planda Rusya'ya bırakılması öngörülen toprakların boyutu ve Ukrayna'ya koyulan kısıtlamalar eleştirilerin odağıydı.

Eleştirilerinin ardından Avrupalı, Ukraynalı ve Amerikalı yetkililerin düzenlemeleriyle oluşturulan yeni plan için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Öncekine göre daha iyi görünüyor." demişti.

RUSYA POKROVSK'U ELE GEÇİRMİŞ OLABİLİR

Moskova'daki görüşmenin zamanı yaklaşırken Rusya, birliklerinin Pokrovsk şehrini ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna tarafından inkar edilen açıklama henüz doğrulanmış değil.

Eğer şehir Rus kontrolüne geçtiyse, bunun Rusya'ya müzakerelerde bir koz sağlayacağı konuşuluyor.