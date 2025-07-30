Trump'ın temsilcisi Witkoff, Gazze'yi görüşmek için İsrail'e gidecek

Gazze'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek için diplomatik çalışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki durumu görüşmek için İsrail'e gideceği belirtildi.

GÖRÜŞME FELAKETİN ZİRVE YAPTIĞI DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK

Amerikan Axios sitesinin, üst düzey iki isme dayandırdığı haberine göre, Witkoff'un bugün İsrail'e uçması bekleniyor.

Witkoff'un aylar sonra İsrail'i ziyaret edeceğine dikkati çekilen haberde, ziyaretin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakerelerin çıkmaza girdiği ve İsrail'in insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle ortaya çıkan insanlık felaketinin en kötü boyuta ulaştığı bir dönemde gerçekleşeceği ifade edildi.

İNSANI YARDIM VAKFINI ZİYARET EDEBİLİR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle Witkoff arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Gazze'deki insani durumun ve muhtemel çözümlerin ele alınacağı belirtildi.

Habere göre, ABD'li bir yetkili, Witkoff'un Gazze'ye de giderek Gazze İnsani Yardım Vakfı (Gaza Humanitarian Foundation-GHF) yardım merkezlerini ziyaret edebileceğini ileri sürdü.

"TRUMP, GAZZE'DEKİ DURUM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İSTİYOR"

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de yaşananlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istediğini aktaran ABD'li yetkililer, "Başkan, Gazze'deki sivillere nasıl daha fazla yardım ulaştırılacağının yolunu bulmak için Gazze'deki insani durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor." iddiasında bulundu.