Trump’ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere bomba tehdidi

DHA

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın A Takımı'nda tercih ettiği pek çok isim, bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı.

Trump’ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt ve ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik, bombalı saldırı tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

GÜVENLİK KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİLİYOR

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı, konuyla ilgili diğer güvenlik kurumlarıyla iş birliği içinde hareket edildiği bildirildi.

Bomba tehditlerine ilişkin Trump’tan bir açıklama gelmedi.