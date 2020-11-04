Trump'ın zafer konuşması Çin ve İran için endişe verici

Trump'ın zafer konuşması Çin ve İran için endişe verici

ABD'deki başkanlık seçimlerini yakından takip eden Çin'le İran'ın gözü kulağı sandıktan çıkacak sonuçta. İki ülkenin ekonomide yükselmesi Trump'ın tekrar seçilmemesine bağlı.

Dünyanın gözü kulağı ABD'de Başkanlık Seçimleri'nde...

Amerikalılar, ülkeyi 2024'e kadar kimin yöneteceğine karar vermek için sandık başına gitti.

59. başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım sürecinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında gerilim tırmandı.



Sonuçlar resmiyet kazanmazken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapmış olduğu konuşmada zaferini ilan etti.

Trump'ın zafer konuşmasından sonra ise gözler ABD Başkanı'nın başkanlık seçimlerini tekrar kazanması durumunda Çin ile İran'a yönlendirdiği tehditlere çevrildi.

TRUMP'IN ÇİN'İ BİTİRECEĞİM VAADİ

Seçimler öncesi tekrar seçilmesi halinde Çin'i bitireceğini söyleyen Trump, Çin'in yeni bir ABD hükümeti ile anlaşma yapmayı daha çok isteyeceğini belirterek, "Ben yeniden (başkanlık seçimlerini) kazandığımda ne olacağını düşünüyorum. (Çin ile) Anlaşma daha da sert olacak. Aynı zamanda Çin'in tedarik zinciri kırılacak, işletmeleri, işleri ve parası gidecek" dedi.

İRAN DA ENDİŞELİ

İran'ın da gözü kulağı seçimlerde.

İran hükümeti Biden'ın seçimleri kazanmasını, Trump tarafından iptal edilen nükleer anlaşmanın tekrar hayata geçmesini ve bu sayede içinde bulundukları ekonomik krizi aşmayı ümit ediyor.

İRAN'IN UMUDU BIDEN'DI

Donald Trump'ın seçimleri kazanması halinde yaptırımları farklı boyuta taşımasından endişe duyan İranlılar, Biden'ın ipi göğüslemesi halinde anlaşmayı kaldığı yerden devam ettirmesini ve 2015-2016-2017 yıllarında olduğu için ekonomik sıçrama yapmayı temenni ediyor.

Nükleer anlaşmanın imzalandığı dönemde ABD Başkanı Yardımcısı olan Biden'ın seçilmesi halinde anlaşmaya geri döneceği ve İran ile "daha akılcı yöntemlerle mücadele edeceği" yönündeki açıklamaları Tahran'da kafa karışıklığına yol açsa da rakibi Trump gibi yaptırımları devam ettirmeyeceği görüşü hakim.