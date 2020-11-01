Trump'tan anket yorumu: Rakamlarımız çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışını önde götürdüğünü söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da 46'ncısı düzenlenecek başkanlık seçimlerinde mevcut başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden yarışıyor.

Seçimlere saatler kala, ülkede yapılan birçok ankette Biden yarışı önde götürüyor.

Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anketlerde çok iyi olduklarını belirterek, rakibine meydan okudu.

"HER YÖNDEN ÇOK İYİYİZ"

Trump, paylaşımında "Rakamlarımız her yönden çok iyi görünüyor. Uykucu Joe halihazırda belli eyaletleri bırakmaya başladı. Radikal sol düşüyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP VE BIDEN'IN MİTİNGLERİ

Salı günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Trump pazar günü Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia ve Florida'da olacak.

Biden ise aynı gün Philadelphia'da iki miting düzenleyecek.