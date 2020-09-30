Trump'tan Biden'a: 2 numara sen bir dur

Trump'tan Biden'a: 2 numara sen bir dur

Rakibinin sürekli sözünü kesen ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden da benzerini yapınca "2 numara sen bir dur" dedi.

ABD'de başkanlık yarışı önce Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı, Obama dönemi eski başkan yardımcısı Joe Biden arasındaki 3 canlı yayının ilki gerçekleştirildi.

İlk canlı yayında kozlarını paylaşan Trump ve Biden arasındaki gerilim, sözlü atışmalarla tırmandı.

TRUMP: "2 NUMARA SEN BİR DUR"

Sağlık alanında yaşanan sorunlar ve koronavirüsle mücadelede çok iyi işlere imza attıklarını savunan Trump'a Biden tepki gösterdi. Araya girmeye çalışan Biden'a fırsat vermeyen Trump, "2 numara sen bir dur" diyerek rakibini adeta sindirdi.

BİDEN: "BİR ŞAKLABANLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Trump'ın kendisine yönelik bu tavırlarına iyiden iyiye kızan Joe Biden, "Karşımda bir şaklaban var" dedi.