Trump'tan 'derhal' nükleer silah testlerine başlama talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) nükleer silah testlerine başlama talimatı verdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sürecin hemen başlayacağını söyledi.

"TALİMAT VERDİM, HEMEN BAŞLAYACAK"

Trump, paylaşımında, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

"RUSYA VE ÇİN 5 YIL İÇİNDE EŞİTLENECEKLER"

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.