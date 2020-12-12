Trump'tan FDA Başkanına: Şu lanet olası aşıları artık onayla

Beyaz Saray'ın FDA Başkanına Pfizer'in aşısını onaylamasını aksi takdirde istifasını sunmasını istediği öne sürüldü.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Pfizer ve BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ne zaman onaylanarak kullanıma sunulacağı merak konusu.

Washington Post gazetesinin iddiasına göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, FDA Başkanı Stephen Hahn'ı arayarak Pfizer ve BioNTech'in aşısının bugün içinde onaylanmasını istedi. Meadows, aşının onaylanmaması durumunda Hahn'ın istifasını sunmasını istedi.

"ŞU LANET OLASI AŞILARI ARTIK ONAYLA"

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FDA'nın aşı onay sürecini "büyük, yaşlı ve yavaş bir kaplumbağa" olarak nitelendirmiş ve Hahn'a "Şu lanet olası aşıları artık onayla. Oyunu bırakıp, hayat kurtarmaya başla." diye seslenmişti.

"AŞILARIN DAĞITIMI KONUSUNDA PFİZER İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da bu sabah katıldığı ABC News yayınında, Pfizer/BioNTech aşısının birkaç gün içinde gerekli onayları alacağını belirtti.

Azar, "Aşıların dağıtımı konusunda Pfizer ile çalışacağız, böylece insanlar pazartesi, salı ya da gelecek hafta bir gün aşı olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.