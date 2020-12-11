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    Trump’tan FDA'ya: Aşıları hemen onaylayın

    Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin yavaş davrandığını söyleyerek tepki gösterdi.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 21:36
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    Trump’tan FDA'ya: Aşıları hemen onaylayın

     

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA) hedef aldı.

    Trump FDA'yı aşıları onaylama konusunda yavaş davranmakla suçladı.

    "OYUN OYNAMAYI BIRAKIN"

    Başkan Trump, “Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın” dedi.

    Trump’tan FDA ya: Aşıları hemen onaylayın #1

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