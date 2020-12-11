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- Trump’tan FDA'ya: Aşıları hemen onaylayın
Trump’tan FDA'ya: Aşıları hemen onaylayın
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin yavaş davrandığını söyleyerek tepki gösterdi.
- DHA
- 11.12.2020 - 21:36
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA) hedef aldı.
Trump FDA'yı aşıları onaylama konusunda yavaş davranmakla suçladı.
"OYUN OYNAMAYI BIRAKIN"
Başkan Trump, “Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın” dedi.