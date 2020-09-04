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    Trump'tan İran'a: Güreşçi Afkari'yi idam etmeyin

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'nin hayatının bağışlanmasını istedi.
    • AA
    • 04.09.2020 - 03:44
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    Trump'tan İran'a: Güreşçi Afkari'yi idam etmeyin

    ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.

    "ÜLKENİN KÖTÜYE GİDEN EKONOMİSİNİ PROTESTO ETTİLER"

    İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump tan İran a: Güreşçi Afkari yi idam etmeyin #1

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